США разрывают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения

Дональд Трамп обвинил ее и Китай в распространении коронавируса. По его словам, Пекин полностью контролирует ВОЗ, хотя Китай выделяет ей в год 40 миллионов долларов, а США – 450 миллионов. Американский президент ранее пригрозил лишить финансирования Всемирную организацию здравоохранения и неоднократно называл ее прокитайской.
2020-05-29T22:32:51+03:00
2020-05-29T22:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 29 мая 2020
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