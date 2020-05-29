США разрывают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения

Дональд Трамп обвинил ее и Китай в распространении коронавируса. По его словам, Пекин полностью контролирует ВОЗ, хотя Китай выделяет ей в год 40 миллионов долларов, а США – 450 миллионов. Американский президент ранее пригрозил лишить финансирования Всемирную организацию здравоохранения и неоднократно называл ее прокитайской.