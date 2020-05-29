В США арестован полицейский, который давил на шею задержанного коленом

После этого 46-летний подозреваемый афроамериканец Джордж Флойд скончался, что вызвало массовые акции протеста и беспорядки в столице штата Миннесота. В частности, был сожжен полицейский участок. О том, как люди вышли на улицы, «Эху Москвы» рассказал местный житель Александр Гернер. Уволенному полицейскому Дереку Шовину предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.
2020-05-29T22:05:51+03:00
2020-05-29T22:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 29 мая 2020
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