Единственным владельцем газеты «Ведомости» стал основатель холдинга «ФедералПресс» Иван Еремин

Издатель газеты «Версия» Константин Зятьков из сделки вышел, — сообщает ТАСС. На сайте газеты «Ведомости» в этой связи появилась публикация, в которой выражаются опасения, что новый собственник попытается использовать издание для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов. Коллектив ждет встречи с акционером, — сказал «Эху Москвы» один из авторов этой публикации Павел Аптекарь.

В свою очередь, новый собственник газеты «Ведомости» Иван Еремин заявил, что намерен осуществить региональную экспансию и сосредоточиться на повышении эффективности бизнес-процессов.