Журналисты ряда изданий потребовали освободить спецкора «Новой газеты» Илью Азара

В частности, с видеообращением выступил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Ролик с выступлениями журналистов опубликован на сайте «Новой газеты». Сегодня на Петровке у здания столичного управления МВД второй день продолжились одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара, который получил 15 суток административного ареста за акцию солидарности с основателем проекта «Омбудсмена полиции» Владимиром Воронцовым. Как и вчера, полицейские отреагировали задержаниями. В отделение были доставлены около двадцати человек, в том числе, днем были задержаны журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Но если вчера он вышли поддержать коллегу, то сегодня находились на акции в качестве журналистов. Их отпустили без составления протоколов. Начальник ОВД «Хамовники» принес извинения. Большинству остальных задержанных вменили нарушение режима изоляции.