Уровень доверия россиян к Путину снова снизился, утверждают социологи «Левада-центра»

Специалисты ВЦИОМа, напротив, фиксируют рост президентского рейтинга.

Лишь четверть россиян назвали имя Владимира Путина в числе политиков, которым они доверяют. Опрос «Левада-центра» проводился несколько дней назад, и по сравнению с апрельскими данными уровень поддержки президента снизился еще на 3 процента. При этом стоит отметить, что речь идет об открытом вопросе, когда респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют. При закрытом вопросе, когда им предлагают оценить деятельность именно Путина, его рейтинг, как правило, оказывается гораздо выше.

Между тем, по данным ВЦИОМа, уровень доверия президенту, напротив, вырос примерно на процент по сравнению с началом мая и теперь составляет почти 69 процентов. Социологи из этого центра использовали именно закрытый вопрос в интервью с респондентами. От открытой формулировки ВЦИОМ отказался около года назад после того, как рейтинг Путина упал до рекордно низких отметок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле «не склонны полностью доверять» результатам опросов «Левада-центра».