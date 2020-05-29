Журналисты «Ведомостей» опасаются, что новый акционер будет использовать СМИ в чьих-то политических интересах

Журналисты «Ведомостей» опасаются, что новый акционер будет использовать издание для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов. Соответствующий материал появился на сайте газеты, в статье описаны опасения коллектива о будущем «Ведомостей». Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов публикации Павел Аптекарь.

В частности, журналист отметил, что «заключение сделки и появление в ней основателя «Федералпресс» Ивана Еремина выглядит как проявление неназванных фигур, реально стоящих за официальными приобретателями «Ведомостей», которые рассматривают издание как инструмент влияния, а не бизнес».

«Это наше предположение, исходящее из деятельности «ФедералПресс». Мы не говорим, что будет так, но есть угроза этого. Дождемся встречи с акционером и тогда будем делать выводы», — отметил П.Аптекарь.

В статье также указано, что главным активом редакция считает репутацию газеты и ее журналистов, способных беспристрастно излагать информацию.

Ранее стало известно, что сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни. По данным источников «Ведомостей», покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт». Эту компанию контролируют основатель «Федералпресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.

До этого акциями БНМ владел «Аркан инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера.