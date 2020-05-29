В магазине на западе Москвы произошла перестрелка

Посетитель и сотрудник обменялись выстрелами предположительно из травматических пистолетов, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника агентства, конфликт в районе Солнцево, причина которого пока неизвестна, произошел между двумя приезжими из стран Средней Азии. Есть пострадавший. Участников инцидента разыскивают.
2020-05-29T21:32:59+03:00
2020-05-29T21:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 29 мая 2020
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