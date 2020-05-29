Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предположил, что защитные маски останутся навсегда

По его словам, носить их будут даже когда уйдет коронавирус. Воробьев добавил, что лучше надеть маску, чем свалиться на пару недель даже от простого гриппа, — передает ТАСС. Пока в Москве и Подмосковье маски и перчатки обязательны к ношению в общественных местах.