В России выявлено 1138 случаев смерти, которые не учтены в основной статистике умерших от коронавируса

Это те люди, у которых был положительный тест, но скончались они по другой причине, к примеру, от инфаркта, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова, — передает Интерфакс. По последним данным, в России от коронавируса скончались более 4 тысяч 300 человек.
2020-05-29T21:31:35+03:00
2020-05-29T21:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 29 мая 2020
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