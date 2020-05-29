В России выявлено 1138 случаев смерти, которые не учтены в основной статистике умерших от коронавируса

Это те люди, у которых был положительный тест, но скончались они по другой причине, к примеру, от инфаркта, — сказала вице-премьер Татьяна Голикова, — передает Интерфакс. По последним данным, в России от коронавируса скончались более 4 тысяч 300 человек.