Министерство культуры разрешило коммерческую застройку на территории подмосковного музея-усадьбы «Архангельское»

Под это выделяется около трехсот гектаров земли. На территориях разрешается постройка зданий до 12 метров в высоту. Проект постановления опубликован на сайте главного управления культурного наследия Московской области. Документ также легализует незаконно возведенные сооружения, — отмечает телеканал «Дождь». Ранее общественный совет при министерстве культуры призвал ведомство отказаться от таких планов. Усадьба «Архангельское» признана особо ценным объектом культурного наследия федерального значения.
2020-05-29T21:05:15+03:00
2020-05-29T21:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 29 мая 2020
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