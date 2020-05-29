Министерство культуры разрешило коммерческую застройку на территории подмосковного музея-усадьбы «Архангельское»

Под это выделяется около трехсот гектаров земли. На территориях разрешается постройка зданий до 12 метров в высоту. Проект постановления опубликован на сайте главного управления культурного наследия Московской области. Документ также легализует незаконно возведенные сооружения, — отмечает телеканал «Дождь». Ранее общественный совет при министерстве культуры призвал ведомство отказаться от таких планов. Усадьба «Архангельское» признана особо ценным объектом культурного наследия федерального значения.