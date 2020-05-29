Премьер-министр Японии намерен отказаться от поездки в Москву по случаю 75-летия Победы над нацистской Германией

Назначенный на 24 июня парад Победы будет слишком близко по времени к саммиту лидеров стран G7, который может состояться 25 и 26 июня, — сообщает агентство Kiodo со ссылкой на источники. Администрация Дональда Трампа намерена провести эту встречу не по видеосвязи, а в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.