Премьер-министр Японии намерен отказаться от поездки в Москву по случаю 75-летия Победы над нацистской Германией

Назначенный на 24 июня парад Победы будет слишком близко по времени к саммиту лидеров стран G7, который может состояться 25 и 26 июня, — сообщает агентство Kiodo со ссылкой на источники. Администрация Дональда Трампа намерена провести эту встречу не по видеосвязи, а в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
2020-05-29T21:04:54+03:00
2020-05-29T21:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 29 мая 2020
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