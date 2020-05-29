Новым владельцем газеты «Ведомости» стал основатель сайта «ФедералПресс» Иван Еремин

Издатель газеты «Версия» Константин Зятьков вышел из сделки. Это сообщает ТАСС со ссылкой на заявления собственника газеты. Ранее от покупки «Ведомостей» отказался управляющий директор компании «Арбат Кэпитал» Алексей Голубович. В статье на сайте самих «Ведомостей» говорится, что появление в составе акционеров человека, руководящего агентством «ФедералПресс», которое, по данным сайта, активно сотрудничает с властями, не может не тревожить редакцию.