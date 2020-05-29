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21:02, 29 мая 2020

Бывший полицейский, который признал вину по делу Ивана Голунова, дал показания на другого фигуранта

Это утверждает источник Интерфакса. По его словам, во время очной ставки с другим обвиняемым Акбаром Сергалиевым, Денис Коновалов заявил, что последний был в курсе о том, что их начальник Игорь Ляховец поручил ему подстраховать результаты оперативно-розыскных мероприятий. Агентство напоминает, что ранее Коновалов признался в том, что подбросил наркотики журналисту издания «Медуза». Автор ряда расследований о коррупции Иван Голунов был задержан в начале лета по подозрению в сбыте наркотиков. Вскоре с него сняли обвинения после общественной кампании в его поддержку.



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