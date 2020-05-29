Мэр Тольятти Сергей Анташев подал иск на 15 миллионов рублей к местному жителю из-за оскорбления в соцсетях

Деньги он намерен потратить на благотворительность, — утверждает в городской администрации. Как передает агентство, слова в адрес мэра города были высказаны во время дискуссии в соцсетях по поводу установления в городе памятника по проекту Зураба Церетели, — передает ТАСС.
2020-05-29T20:33:29+03:00
2020-05-29T20:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 29 мая 2020
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