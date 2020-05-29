Роспотребнадзор выявил нарушения у строительных магазинов Leroy Merlin в Москве

По этому поводу проводится внеплановая выездная проверка, — сказали чиновники газете «Ведомости». Какие именно правила нарушила компания – не уточняется. В апреле конкуренты торговой сети Leroy Merlin пожаловались на то, что она не закрывала магазины в период изоляции. В самой компании это объяснили тем, что торгует товарами первой необходимости.