В Подмосковье с 3 июня откроются парикмахерские

Такое решение губернатор Андрей Воробьев объяснил тем, что индустрия превращается в уже какой-то подпольный бизнес, когда мастера ездят по домам. По его словам,, все люди в парикмахерских должны быть в масках. С 1 июня в Подмосковье снимается часть ограничений, введенных из-за коронавируса, открываются многофункциональные центры вслед за Москвой, а также строительные магазины. Дата открытия парикмахерских в Москве пока неизвестна.
2020-05-29T20:32:51+03:00
2020-05-29T20:32:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 29 мая 2020
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