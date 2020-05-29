В Подмосковье с 3 июня откроются парикмахерские

Такое решение губернатор Андрей Воробьев объяснил тем, что индустрия превращается в уже какой-то подпольный бизнес, когда мастера ездят по домам. По его словам,, все люди в парикмахерских должны быть в масках. С 1 июня в Подмосковье снимается часть ограничений, введенных из-за коронавируса, открываются многофункциональные центры вслед за Москвой, а также строительные магазины. Дата открытия парикмахерских в Москве пока неизвестна.