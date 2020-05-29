Всех умерших с коронавирусом в России для учета в статистике делят на пять групп

Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, только одна из них расценивается именно как смертность от коронавируса. В остальных случаях считается, что человек скончался по иным причинам, например, от хронического заболевания. При этом Голикова в телеэфире вновь отвергла предположение о том, что в России занижается статистика смертности от коронавируса. По ее словам, в стране практически во всех случаях производят вскрытие умерших для установления точных причин смерти.