Всех умерших с коронавирусом в России для учета в статистике делят на пять групп

Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, только одна из них расценивается именно как смертность от коронавируса. В остальных случаях считается, что человек скончался по иным причинам, например, от хронического заболевания. При этом Голикова в телеэфире вновь отвергла предположение о том, что в России занижается статистика смертности от коронавируса. По ее словам, в стране практически во всех случаях производят вскрытие умерших для установления точных причин смерти.
2020-05-29T20:32:03+03:00
2020-05-29T20:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 29 мая 2020
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