Супруга действующего президента Бурунди госпитализирована с подозрением на коронавирус

Дениз Нкурунзиза доставлена в больницу столицы Кении, — передают местные СМИ. Ранее власти Бурунди потребовали от Всемирной организации здравоохранения немедленно отозвать из страны четырех ее сотрудников, которых обвинили в недопустимом вмешательстве в дела министерства здравоохранения. По данным Всемирного банка, Бурунди является одной из трех самых бедных стран мира.
2020-05-29T20:03:59+03:00
2020-05-29T20:03:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 29 мая 2020
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