Супруга действующего президента Бурунди госпитализирована с подозрением на коронавирус

Дениз Нкурунзиза доставлена в больницу столицы Кении, — передают местные СМИ. Ранее власти Бурунди потребовали от Всемирной организации здравоохранения немедленно отозвать из страны четырех ее сотрудников, которых обвинили в недопустимом вмешательстве в дела министерства здравоохранения. По данным Всемирного банка, Бурунди является одной из трех самых бедных стран мира.