Американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже, сделана срочная операция

Она прошла не в тюремной больнице, а в институте имени Склифосовского, — сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на родственников. Фигуранта уже вернули в СИЗО «Лефортово», — сказали ТАСС в посольстве. По словам адвоката Уилана Ольга Карловой, ее подзащитному удалили паховую грыжу. В дипмиссии заявили, что российские власти дождались того момента, когда здоровье Пола Уилана оказалось критическим, — передает Интерфакс. По обвинению в шпионаже Уилану грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор ему должны вынести 15 июня.
2020-05-29T20:03:38+03:00
2020-05-29T20:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 29 мая 2020
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