Американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже, сделана срочная операция

Она прошла не в тюремной больнице, а в институте имени Склифосовского, — сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на родственников. Фигуранта уже вернули в СИЗО «Лефортово», — сказали ТАСС в посольстве. По словам адвоката Уилана Ольга Карловой, ее подзащитному удалили паховую грыжу. В дипмиссии заявили, что российские власти дождались того момента, когда здоровье Пола Уилана оказалось критическим, — передает Интерфакс. По обвинению в шпионаже Уилану грозит до 20 лет тюрьмы. Приговор ему должны вынести 15 июня.