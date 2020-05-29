Темпы прироста инфицированных коронавирусом в России с начала апреля снизились почти в 12 раз

Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уже на протяжении нескольких дней фиксируется ежедневный прирост на уровне 2%. Голикова подчеркнула, что московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению выявления новых случаев, несмотря на то, что количество тестирований существенно растет, — передают информагентства.