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20:02, 29 мая 2020

Парады Победы пройдут 24 июня не только в Москве, но и еще почти в сорока городах

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный военный округ. В частности, в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Новочеркасске, Новороссийске и в Волгограде в них примут участие воспитанники кадетских корпусов, а также представители казачества. По словам военных, у них будут ежедневно измерять температуру из-за угрозы коронавируса. Ранее Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парадов.



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