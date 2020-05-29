По данным Левада-центра, уровень доверия к президенту Владимиру Путину продолжает снижаться

При ответе на просьбу назвать пять-шесть политиков, которым участники опроса больше всего доверяют, имя главы государства назвали 25%. В апреле рейтинг был 28%, тогда как еще в ноябре 2017 года он составлял 59%. При этом Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, на втором – министр обороны Сергей Шойгу с рейтингом 14%, на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин. Его имя назвали 11% участников опроса. Что любопытно, рейтинги доверия Сергея Собянина, Геннадия Зюганова и Алексея Навального оказались по 4%.