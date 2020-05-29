В Москве сегодня был побит рекорд по осадкам за 70 лет

За 12 часов выпало 37 миллиметров, что составляет 72% от месячной нормы, — сообщили в Гидрометцентре. Предыдущий рекорд был установлен для этого дня в 2015 году. В столице повалены несколько десятков деревьев, — передает источник Интерфакса, — повреждены несколько машин.