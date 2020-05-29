В белорусском министерстве энергетики заявили, что у республики нет долга за газ перед Россией

Есть разногласия по определению стоимости топлива, — сказали в пресс-службе ведомства, — передает РИА Новости. Ранее сегодня глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что компании готовы начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ в 165 миллионов долларов.