В белорусском министерстве энергетики заявили, что у республики нет долга за газ перед Россией

Есть разногласия по определению стоимости топлива, — сказали в пресс-службе ведомства, — передает РИА Новости. Ранее сегодня глава Газпрома Алексей Миллер сказал, что компании готовы начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ в 165 миллионов долларов.
2020-05-29T19:33:18+03:00
2020-05-29T19:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 29 мая 2020
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