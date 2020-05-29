В Австрии с 15 июня ослабят масочный режим

Их будет необязательно носить в магазинах, школах, кафе и ресторанах. Это сообщил сегодня канцлер Себастьян Курц. По его словам, в июне будет меньше правил, но больше индивидуальной ответственности. Австрия в середине апреля первой в Евросоюзе стала поэтапно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.
2020-05-29T19:32:58+03:00
2020-05-29T19:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 29 мая 2020
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