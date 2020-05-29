Крым открывает санатории и отели для местных жителей с 15 июня

Об этом сообщил в соцсетях глава республики Сергей Аксенов. По его словам, с 1 июня в регионе смогут открыться кафе на открытом воздухе, а с середины месяца возобновится работа фитнес-клубов, саун и бассейнов. Детский лагерь «Артек» должен заработать с 1 июля.
2020-05-29T19:31:51+03:00
2020-05-29T19:31:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 29 мая 2020
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