Крым открывает санатории и отели для местных жителей с 15 июня

Об этом сообщил в соцсетях глава республики Сергей Аксенов. По его словам, с 1 июня в регионе смогут открыться кафе на открытом воздухе, а с середины месяца возобновится работа фитнес-клубов, саун и бассейнов. Детский лагерь «Артек» должен заработать с 1 июля.