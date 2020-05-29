Журналисты ряда изданий потребовали освободить спецкора «Новой газеты» Илью Азара

Видеоролик с выступлениями в его поддержку опубликован на сайте издания. В заявлении «Новой газеты» говорится, что арест на 15 суток за одиночный пикет – это незаконно и противоречит Конституции. Сегодня у здания столичного управления МВД на Петровке продолжились одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара. Были задержаны около двадцати человек, в том числе и журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Накануне их задержали как участников, сегодня они были по заданию редакции с пресс-картами. Их отпустили без составления протоколов.