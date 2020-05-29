Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Форбс

Как сообщается на сайте журнала, за год он заработал 106 миллионов долларов. Следом за ним идут три футболиста: португалец Криштиану Роналду с доходом 105 миллионов долларов, аргентинец Лионель Месси, у которого 104, и бразилец Неймар – 95 миллионов долларов годового дохода. Замкнул пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов американский баскетболист Леброн Джеймс, который за год заработал 88 миллионов долларов. Россияне в первую сотню не вошли.
2020-05-29T19:06:08+03:00
2020-05-29T19:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 29 мая 2020
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