Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Форбс

Как сообщается на сайте журнала, за год он заработал 106 миллионов долларов. Следом за ним идут три футболиста: португалец Криштиану Роналду с доходом 105 миллионов долларов, аргентинец Лионель Месси, у которого 104, и бразилец Неймар – 95 миллионов долларов годового дохода. Замкнул пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов американский баскетболист Леброн Джеймс, который за год заработал 88 миллионов долларов. Россияне в первую сотню не вошли.