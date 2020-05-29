Сделка по продаже газеты «Ведомости» зарегистрирована

Теперь издание принадлежит компании «Саппорт», которую контролирует основатель сайта «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. О завершении сделки изданию «Медуза» рассказал гендиректор компании «Бизнес News Media» Глеб Прозоров. О том, что «Ведомости» сменят владельца, стало известно в начале марта. Был назначен новый главный редактор, которого журналисты газеты обвинили в нарушении ее стандартов и в цензуре.
2020-05-29T19:05:27+03:00
2020-05-29T19:05:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 29 мая 2020
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