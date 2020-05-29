Несколько российских СМИ удалили новости о пародии Максима Галкина на Сергея Собянина и Владимира Путина

На это обратило внимание издание The Bell. Юморист разыграл предполагаемое совещание мэра Москвы с президентом по поводу послабления режима изоляции. Новости в СМИ об этой пародии, по словам источника издания The Bell, снимают с сайтов по звонкам чиновников.
2020-05-29T19:04:45+03:00
2020-05-29T19:04:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2651349-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:04, 29 мая 2020
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