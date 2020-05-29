Количество свободных денег у россиян снизилось на 40 процентов

Аналитики обеспокоены этими цифрами, которые свидетельствуют в том числе о снижении возможностей граждан оплачивать кредиты или откладывать деньги.

В апреле количество свободных денег у средней российской семьи составило около 17,5 тысяч рублей. Речь идет о средствах, которые остаются после оплаты услуг ЖКХ, транспорта, связи, а также покупки товаров повседневного спроса. По сравнению с мартом, когда у семьи оставалось еще на четыре тысячи рублей меньше, количество свободных денег заметно выросло. При этом аналитики холдинга «Ромир», проводившего исследование, считают более важным падение в годовом исчислении: в апреле прошлого года свободных денег у населения было на 40 процентов больше. По оценкам специалистов, эти данные свидетельствуют о снижении доходов россиян, передает издание РБК. Меньше всего свободных денег остается у жителей небольших городов с населением до 500 тысяч человек – там средняя семья располагает суммой лишь около 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось в том числе резком всплеске безработицы в России, вызванном эпидемией коронавируса.