Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы во время богослужений до 100 человек

Ситуация по коронавирусу для этого должна быть стабильной. Такие нормы следуют из новых рекомендаций ведомства по постепенному открытию религиозных учреждений.

Послабления в посещении храмов будут допускаться по мере перехода к различным этапам снятия ограничений, следует из документа, на который ссылается агентство «Интерфакс». Впрочем, одна из мер должна будет сохраняться на всех стадиях развития ситуации. Храмам рекомендовали не допускать к участию в богослужениях людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Остальные прихожане должны обязательно носить маски. Священнослужителям это рекомендуют делать во время тайны исповеди. Сохранится и требование социальной дистанции.

Количество человек во время богослужений будет зависеть от площади храма. На 1 человека должно приходиться 4 кв.м. Но при этом на первом этапе на богослужение могут прийти одновременно до 100 человек – при условии, правда, что храм более 400 кв.м. На втором этапе в большие храмы могут допустить не более 200 человек. На третьем число прихожан не будет ограничено. Тем, кто не смог попасть внутрь, разрешат при соблюдении социальной дистанции оставаться на территории храма.

Вне богослужений в церкви тоже будут допускать верующих. Правда, требования значительно жестче. При достаточном охвате людей тестированием на коронавирус в храмы площадью до 100 кв.м. будут пускать лишь двух человек. Если площадь более 400 кв.м. – то десятерых прихожан. В иных случаях – пятерых. Рекомендации допускают и отпевания, венчания и крестины в узком кругу близких.

В РПЦ назвали меры Роспотребнадзора приемлемыми. А муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что мечети в столице должны открыть с 1 июня, передает агентство ТАСС.