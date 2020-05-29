Журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев отпущены из полиции без оформления протоколов

Начальник ОВД «Хамовники» извинился , отметила Фельгенгауэр. Журналисты наблюдали за одиночными пикетами у здания столичного управления МВД и были задержаны с пресс-картами в руках. Накануне Плющев и Фельгенгауэр были задержаны как участники одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.