Детский омбудсмен Кузнецова озвучила меры, которые по ее мнению должны помочь снизить количество абортов в России

Детский омбудсмен Анна Кузнецова озвучила меры, которые по ее мнению должны помочь снизить количество абортов в России. Наказать клиники, в которых проводят аборты, рублём — одно из предложений детского омбудсмена. По мнению Анны Кузнецовой, чем больше в таких медучреждениях делают операций по искусственному прерыванию беременности, тем меньше властям следует выделять им денег. Клиника должна быть заинтересована в сохранении жизни ребёнка, а не проводить аборты, утверждает Кузнецова в докладе о своей работе за прошлый год. Детский омбудсмен представила его президенту Путину и направила в обе палаты парламента.

Ещё одно предложение — ограничить продажу в аптеках лекарств, которые позволяют прерывать беременность. В докладе Кузнецова привела данные Росстата и Счётной палаты, согласно им естественная убыль населения в стране достигла максимума за 11 лет. Только за 9 месяцев прошлого года умерло на 260 тысяч человек больше, чем родилось. Приток мигрантов не может компенсировать потери. Поэтому сохранение жизни каждого ребенка приобретает особое значение, утверждает Кузнецова. Она, отметим, еще до того как стала детским омбудсменом не скрывала негативного отношения к абортам. Программами по их сокращению занимался и созданный Кузнецовой в Пензе фонд по поддержке семьи.

На посту уполномоченного при президенте по правам ребёнка сразу после назначения осенью 16-го года она стала активно выступать за запрет абортов. Поддержав патриарха Кирилла, который подписал обращение верующих с таким предложением. Кузнецова тогда сказала, что весь цивилизованный мир не первый год выступает против абортов и она разделяет эту позицию, при этом отметив: вопрос требует системного подхода. Накануне Кузнецова – жена священника — рассказала, что родила седьмого ребенка. СМИ нередко припоминают ей изречение о том, что перенесенный аборт сказывается на последующих зачатиях, потому что клетки матки запоминают страх плода».

В начале мая Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса. До этого Минздрав предупреждал россиян, что аборт повышает риск летального исхода у матери на фоне течения новой инфекции.