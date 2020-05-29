У здания администрации президента в Москве задержали участников пикетов в защиту студентов РГСУ

Ранее учащиеся университета, в частности, пожаловались на то, что их запирают в общежитии.

Полицейские сегодня задержали двух человек, вышедших с одиночными пикетами к зданию администрации президента – ими оказались основатель студенческого профсоюза «Мы молодежь Москвы» Сергей Запольнов и отчисленный из РГСУ студент Антон Очеретин. В полиции свои действия объяснили запретом любых публичных мероприятий в связи с действием особого режима в столице. Вскоре после задержания молодых людей отпустили под обязательство о явке, передает интернет-издание «Медиазона».

По словам пикетчиков, они вышли к зданию АП, чтобы выразить протест против ситуации в РГСУ. Ранее студенты университета неоднократно жаловались на давление администрации во время режима изоляции и нарушение своих прав. В частности, Очеретин был отчислен за то, что покинул общежитие, чтобы дойти до аптеки. Об инциденте студент рассказал еще в апреле. Студенты РСУ также жалуются, что их отчисляют из университета в том числе по политическим причинам. Ранее с проблемами в общежитиях во время эпидемии коронавируса столкнулись и студенты других университетов, включая МГИМО.