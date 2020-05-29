В России умерли еще 232 пациента с COVID-19

Это максимальное количество с начала эпидемии. За сутки зарегистрировано более 8,5 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных превышает 380 тысяч, — сообщает оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве.

Дальнейшее смягчение ограничительных мер возможно после 14 июня в случае улучшения эпидемиологической обстановки, — считает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Ракова отметила, что установленный в Москве график прогулок может показаться странным, но это позволит не допустить ухудшения ситуации.

В Подмосковье власти сняли часть ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, однако кафе, рестораны и торговые центры пока будут закрыты. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По состоянию на 28 мая, в Московской области зафиксировано 36 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 380 заболевших. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7 333 человека.