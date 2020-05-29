Голосование по поправкам в Конституцию может быть проведено на открытом воздухе

Об этом сообщило издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники в избирательных комиссиях регионов Сибири.Эпидемия коронавирусной инфекции не станет помехой голосованию по поправкам в Конституцию, следует из рекомендаций избирательным комиссиям. Документ, утвержденный Главой Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованный с ЦИК, предусматривает проведения голосование под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.

Вблизи каждой площадки для голосования будет обустроена санитарная комната с водоснабжением, мыльными принадлежностями и одноразовыми полотенцами, для возможности мытья рук членами комиссии и голосующими», — отмечается в рекомендациях.

В целях минимизировать риск заражения коронавирусом избирателям советуют приходить на участки с собственными ручками и в масках, которые нужно будет ненадолго снять при предъявлении документов. При этом, передавать паспорта в руки членам комиссии не рекомендуется. Также планируется организовать температурный контроль голосующих. В случае выявления повышенной температуры, человека направят в отдельное дополнительное помещение, где также будет установлена урна для голосования. Кроме того, избирательные комиссии должны будут заранее получить данные людей, находящихся на карантине. К ним члены избиркома придут на дом в костюмах химзащиты. И осуществят процедуру голосования бесконтактным способом.

В рекомендациях особо отмечено, что, во избежание очередей, голосование предлагается растянуть на несколько дней. Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию намечено на лето.