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18:16, 29 мая 2020

Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей

Этот шаг американского президента серьезно ударит по свободе слова, — таков основной тон публикаций в зарубежных изданиях.

Как поясняет телекомпания CNN, речь идёт про указ, которым Дональд Трамп выводит социальные сети из-под защиты по обвинениям в клевете. Ранее компании, которым принадлежат, к примеру, Twitter и Facebook, не несли ответственности за публикации пользователей. Теперь же они могут оказаться мишенью целой волны исков, — предполагают эксперты телеканала. А вот BBC напоминает, что похожую попытку американский Белый дом уже предпринимал, но она провалилась, так как встретила сопротивление целого ряда влиятельных лиц.

The Washington Post уверена, что этот указ американского президента вот-вот будет оспорен в суде. Аналитики издания называют его неконституционным и попирающим основы прав человека — в том числе, право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой. Газета также обращает внимание на то, что сам президент США объясняет своё решение попыткой защитить права человека и озаглавила статью как: «Нет, Твиттер не преступал свободу слова!»

The New York Times иронизирует, назвав колонку: Указ Трампа о социальных сетях точно повредит как минимум одному человеку — самому Дональду Трампу. Авторы статьи полагают, что целью американского президента было сделать так, чтобы больше никто ему не мог мешать публиковать то, что он хочет. И напоминают историю этой недели, когда Твиттер пометил сообщение Трампа как «требующее проверки». Логика хозяина Овального кабинета «любопытна, — пишет издание, — ведь он приводит те самые доводы, по которым добрая доля его твитов, которые он без зазрения совести публиковал, должна быть удалена, как оскорбительные, противоречивые и подстрекающие сообщения».

А вот телеканал Fox News защищает американского президента и уверяет, что во всем виноваты социальные сети, которые ограничивают людей в доступе к объективной информации и не дают консерваторам её распространять на своей площадке. «Соцсети — это не истина в последней инстанции,» — уверяют аналитики канала и настаивают на том, что «расти должны все цветы» и задача медиакомпаний, таких как Твиттер и Фейсбук, обеспечивать доступ ко всему спектру мнений».



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