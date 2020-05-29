Непрекращающиеся протесты против полицейского произвола в Миннеаполисе переросли в беспорядки — протестующие подожгли полицейский участок, сожгли несколько магазинов. Полиция в прямом эфире арестовала съемочную группу CNN. В город направлена Нацгвардия штата Миннесота.

Протестующие против полицейского беспредела прорвались на территорию полицейского участка в Миннеаполисе поздно вечером в четверг. Разбив окна, они подожгли здание. Персонал участка был предварительно эвакуирован. Это произошло после того, как следователи объявили, что еще не решили, будут ли предъявлять четверым полицейским обвинения в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, которого задушили во время задержания. Видео задержания попало в сеть.

Полицейский участок был не единственным зданием, сожженным в результате беспорядков, в которые переросли протесты. В городе сожжены магазины, рестораны фастфуда, другие здания. Президент США Дональд Трамп пригрозил направить в Миннеаполис Нацгвардию США и «разобраться с ситуацией как надо», если «радикальный левый мэр города Джейкоб Фрей не возьмет ситуацию под контроль». Твиттер отметил этот твит президента как прославляющий насилие и ненадолго скрыл его, потом вернув обратно. Рано утром в пятницу во время освещения протестов против полицейского беспредела в отношении чернокожих полиция в прямом эфире арестовала чернокожего корреспондента и съемочную группу CNN, несмотря на то, что журналисты четко представились. Полиция заявляет, что журналисты отказывались отойти в сторону по их требованию, но на видео прямого эфира ясно слышно, что корреспондент спрашивает, куда ему надо отойти, после чего на него надевают наручники. Всю съемочную группу увезли в полицейский участок, где продержали около часа. Губернатор штата Миннесота принес извинения президенту CNN.

Протесты против полицейских перекинулись на другие американские штаты — Аризону, Колорадо, Теннеси, Огайо и Кентукки — в последнем, в городе Луивилль произошла стрельба, в результате которой восемь человек были ранены, один погиб. Кто открыл огонь, остается неясным.