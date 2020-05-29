Более 20 человек задержаны сегодня у здания МВД на Петровке

Это участники одиночных пикетов в поддержку арестованного муниципального депутата и спецкора «Новой газеты» Ильи Азара. В полицию забрали, в том числе, журналистов.

Второй день пикетов на Петровке 38 вновь ожидаемо завершился задержаниями, но в этот раз массовыми. Еще около полудня возле главного входа задержали депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина и его помощницу. Обоих спустя несколько часов отпустили из полиции, их будут судить за нарушение самоизоляции и нарушение правил проведения акции.

Основная волна задержаний началась около трех часов дня. Перед зданием ГУВД появился мужчина с рюкзаком и картонкой в руках. Константина обступили журналисты. Он объяснил, что пришел поддержать журналиста «Новой» и муниципального депутата Азара и других участников одиночных пикетов.

Картонку мужчина положил на мокрый асфальт, сел под зонтиком и стал ждать. Через считанные мгновения к нему уже подошли стражи порядка, взяв его за руки и за ноги, оттащили в горизонтальном положении в автозак, припаркованный за углом.

На Петровке тем временем появилась депутат Юлия Галямина. В пикет она встать не успела. После непродолжительного общения с прессой ее также увели в полицейский автобус. К ней присоединились вскоре еще несколько коллег из других районов города.

Задержания стали регулярными. Полиция подходила к тем, кто пытался встать с плакатом возле входа. Стражи порядка не представлялись и провожали активистов до автобуса. К ГУВД подошли два депутата Мосгордум с жалобой начальнику полиции на действия подчиненных, сказал Евгений Ступин из компартии.

От Петровки в сторону отделов полиции отъехали два автозака. Задерживать стали в случайном порядке. Полицейские задержали сотрудников интернет-изданий, которые вели трансляцию в интернете. Не обделили вниманием и бывшего фигуранта «Московского дела» Самариддина Раджабова. На просьбу показать редакционное задание, молодой человек сказал, что он – рэпер и политзэк, после чего его также отвели в автобус к остальным задержанным. Полиция позже оттеснила собравшихся в середине Петровки к Садовому кольцу. Сейчас по информации корреспондента «Эха Москвы» на Петровке, 38 никого нет кроме журналистов и полицейских.

Сегодня на Петровке полиция снова задержала журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр. На этот раз они находились на месте событий по заданию редакции, — рассказала Татьяна Фельгенгауэр. Задержанных доставили в ОВД «Хамовники». Тем временем, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился в мэрию Москвы в связи с задержанием Плющева и Фельгенгауэр. По словам Венедиктова, это 144 статья Уголовного кодекса – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.



Четырех человек задержали к этому часу в Петербурге. Люди стояли в одиночных пикетах и требовали свободу тем, накануне вышел в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».

По последним данным в задержаны представители партии «Яблоко», «Молодежного Яблока», движения «Молодой Петербург» и гражданский активист Павел Иванкин. О том, как проходят задержания «Эху Москвы» рассказал участник движения «Бессрочный протест» Евгений Мусин.

Серия одиночных пикетов началась накануне. Люди, как и сегодня, выходили на Невский проспект в центре города. Одного из них обвинили в неповиновении законному требованию полиции, а на остальных составили протоколу за нарушение режима самоизоляции. Задержанные жаловались, что их более трех часов держали в душном автозаке, затем в отдел полиции не пускали общественного защитника. Накануне на такой же акции протеста в Петербурге задержали девять человек.

Задержания на одиночных пикетах можно объяснить сильным раздражением властей, планы которых в последнее время рушатся. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. По мнению Орешкина, власти сейчас чувствуют себя крайне дискомфортно.