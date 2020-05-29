Полиция Петербурга задержала четырех участников одиночных пикетов в поддержку Азара

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех участников одиночных пикетов в поддержку муниципального депутата Москвы, журналиста Ильи Азара. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат городского Законодательного собрания, член партии «Яблоко» Борис Вишневский.

«В Петербурге сегодня проходили одиночные пикеты в поддержку арестованного в Москве Ильи Азара, задержанных журналистов и муниципальных депутатов. Я встал в пикет на Исаакиевской площади, меня полиция не тронула. А у Гостиного двора, где полиция ждала участников заранее, было задержано 4 человека», — рассказал он.

Как уточнил Б.Вишневский, среди задержанных его помощник Дмитрий Анисимов, активист «АгитРоссии» Павел Иванкин, активист движения «Молодой Петербург» Максим Леонов и сторонник «Молодежного Яблока» Никита Чирков. «Сейчас они находятся в автозаке, в кабинке 1,5х2 метра, где в масках дышать невозможно», — отметил депутат.

По словам Б.Вишневского, при задержании полицейские сослались на постановление городского правительства, которое запрещает все публичные акции из-за пандемии коронавируса. «Я считаю его неконституционным, поскольку ограничить конституционное право на свободу собраний может только введение режима чрезвычайного положения, а оно не введено», — заключил депутат.