Журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр отпустили из ОВД «Хамовники»

Об этом Фельгенгауэр сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, их отпустили без составления протоколов. При этом журналистка отметила, что начальник ОВД принес им свои извинения за задержание. Напомним, Плющева и Фельгенгауэр задержали у здания МВД на Петровке, 38, где проходили одиночные пикеты в поддержку ранее арестованного Ильи Азара. Журналисты находились на редакционном задании, при них были пресс-карты.
2020-05-29T17:43:32+03:00
2020-05-29T17:46:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:43, 29 мая 2020
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