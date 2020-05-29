Журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр отпустили из ОВД «Хамовники»

Об этом Фельгенгауэр сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, их отпустили без составления протоколов. При этом журналистка отметила, что начальник ОВД принес им свои извинения за задержание. Напомним, Плющева и Фельгенгауэр задержали у здания МВД на Петровке, 38, где проходили одиночные пикеты в поддержку ранее арестованного Ильи Азара. Журналисты находились на редакционном задании, при них были пресс-карты.