Администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова обвинили в незаконном распространении порнографии

Вину он не признает, — сообщил его адвокат Максим Пашков. По его словам, суть обвинения в том, что Худяков якобы отправил в чат, где состояли 10 человек, картинку, которую некая некоммерческая организация признала порнографической, — передает ТАСС. Аналогичные обвинения ранее были предъявлены основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, которого также обвиняют в вымогательстве. Воронцов настаивает на своей невиновности и убежден, что его преследование связано с тем, что он отстаивает интересы рядовых сотрудников МВД.