Администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова обвинили в незаконном распространении порнографии

Вину он не признает, — сообщил его адвокат Максим Пашков. По его словам, суть обвинения в том, что Худяков якобы отправил в чат, где состояли 10 человек, картинку, которую некая некоммерческая организация признала порнографической, — передает ТАСС. Аналогичные обвинения ранее были предъявлены основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, которого также обвиняют в вымогательстве. Воронцов настаивает на своей невиновности и убежден, что его преследование связано с тем, что он отстаивает интересы рядовых сотрудников МВД.
2020-05-29T17:31:53+03:00
2020-05-29T17:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 29 мая 2020
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