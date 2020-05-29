Главный редактор «Эха Москвы» расценивает новое задержание журналистов радиостанции как уголовное преступление

Алексей Венедиктов подчеркнул, что ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев выполняли свой профессиональный долг. Полиция их задержала чуть больше часа назад во время одиночных пикетов у здания МВД на Петровке, несмотря на удостоверения журналистов. По словам Венедиктова, это подпадает под 144 статью УК о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Главный редактор «Эха» в этой связи обратился в мэрию Москвы, передает «Интерфакс».

Накануне Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев были задержаны как участники одиночных пикетов в поддержку коллеги Ильи Азара, арестованного на 15 суток за акцию солидарности с основателем проекта «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Сегодня на Петровке задержали около 20 человек, в том числе депутатов Мосгордумы.