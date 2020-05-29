Губернатор Миннесоты извинился за задержание съемочной группы телеканала CNN

Тодд Уоллс назвал это недопустимым и сказал, что хочет, чтобы СМИ широко освещали протесты в штате, — передает CNN. Трое журналистов телеканала были задержаны во время прямого включения с улиц с Миннеаполиса, где начались волнения. Поводом стала опубликованная видеозапись, на которой белые полицейские в конце мая задерживают афроамериканца по подозрению в том, что он расплатился фальшивыми деньгами. Подозреваемого повалили на дорогу, заковали в наручники, один из полицейских надавил ему коленом на шею. Вскоре после этого задержанный умер в больнице.