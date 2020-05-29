В комитете Госдумы по делам семьи и детей не поддерживают предложение омбудсмена Кузнецовой об ограничении абортов

В комитете Госдумы по делам семьи и детей не поддерживают предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой об ограничении абортов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Елена Вторыгина.

«Считаю это предложение неправильным. Не надо вмешиваться в семью, определять количество детей — кому сколько рожать. Если извлечь из аптек противозачаточные средства, мы к чему вообще придем? Ни в коем случае нельзя этого делать, как и запрещать медицинским учреждениям делать аборты. Разные ситуации бывают у женщин: социальные, медицинские, финансовые. Все это закончится нелегальными абортами», — подчеркнула депутат.

С точки зрения Е.Вторыгиной, «сегодня наоборот нужно поддерживать семьи с детьми». «Пусть они чувствуют, что государство о них заботится. А кардинальные методы будут иметь обратный эффект. Это путь в никуда», — заключила она.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен России Анна Кузнецова предложила ограничить продажу в аптеках лекарств для абортов и сократить финансирование клиник в проведении операций такого рода.