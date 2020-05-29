Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

«Мы с Александром Плющевым приехали на Петровку 38 уже в качестве журналистов, чтобы посмотреть, как проходит акция в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. Мы провели тут чуть меньше часа и уже собирались уходить. Но прямо на выходе к нам подошли сотрудники полиции, спросили, есть ли у нас пресс-карта, мы ее предъявили. Тогда у нас спросили что-то вроде путевого листа, и когда выяснилось, что его нет, проводили нас в атозак», — расскзала она.

К этому часу на Петровке, 38 задержали уже больше 20 человек. Часть из них пришли принять участие в одиночных пикетах в поддержку журналиста Ильи Азара, но многие даже не успели развернуть плакаты. Кроме того, в автозаке оказались муниципальные депутаты Юлия Галямина и Елена Русакова, научный журналист Татьяна Демина, бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов и многие другие. Ранее был задержан депутат Сергей Митрохин, но его уже отпустили из полиции после составления протокола по статье о нарушении режима изоляции. Также на него будет оформлен протокол по статье о нарушении правил проведения акции.

В разгар задержаний на место событий приехала карета скорой помощи –как пишет портал «ОВД Инфо», врачей вызвали к активисту Денису Мищенко, которого ударили головой при задержании.

Задержания на Петровке продолжаются второй день – накануне полицейские задержали 13 человек, вышедших поддержать Илью Азара. Ранее он был арестован на 15 суток за акцию солидарности с создателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым, против которого возбудили уголовное дело.