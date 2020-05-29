Предложение омбудсмена Кузнецовой об ограничении доступа к абортам является дискриминацией – эксперт

Предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой об ограничении доступа к абортам является дискриминацией. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Мария Давтян.

«Это предложение об ограничении доступа к абортам является дискриминацией. Каждая женщина вправе самостоятельно решать судьбу своего тела и обладает правом на физическую неприкосновенность. По сути то, что предлагает Кузнецова — это очень вредно», — пояснила она.

Как напомнила М.Давтян, абортивные препараты уже запрещены в свободной продаже. «Сегодня, чтобы сделать медикаментозный аборт, необходимо обратиться в клинику, и только там возможно получить такой препарат. То, о чем говорит Кузнецова — это оральная контрацепция, которой пользуются тысячи женщин, чтобы планировать свою жизнь», — отметила юрист.

В пятницу, 29 мая, пресс-служба детского омбудсмена сообщила, что Кузнецова представила президенту России ежегодный доклад о своей деятельности. В документе, опубликованном на сайте омбудсмена, указывается, что в условиях продолжающейся уже несколько лет естественной убыли населения России необходимы дополнительные законодательные меры.

«В частности, можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», — говорится в докладе.

В документе указано, что Кузнецова направила предложения о внесении соответствующих поправок в законодательство в Госдуму и Совет Федерации.