Открытие главного храма вооруженных сил намечено на 22 июня

Это сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Храм в подмосковном парке «Патриот» хотели открыть в канун Дня Победы, но сроки сдвинулись из-за пандемии. Ранее стало известно, что там появились мозаики с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и других государственных деятелей, а также Иосифа Сталина. Потом в РПЦ сообщили, что эти мозаики убрали.