Открытие главного храма вооруженных сил намечено на 22 июня

Это сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Храм в подмосковном парке «Патриот» хотели открыть в канун Дня Победы, но сроки сдвинулись из-за пандемии. Ранее стало известно, что там появились мозаики с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и других государственных деятелей, а также Иосифа Сталина. Потом в РПЦ сообщили, что эти мозаики убрали.
2020-05-29T16:35:28+03:00
2020-05-29T16:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 29 мая 2020
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