Александр Лукашенко заявил, что белорусам не стоит бояться второй волны коронавируса

По словам президента республики, к моменту ее появления многие граждане уже выработают иммунитет, — передает агентство БелТА. По официальным данным, в Белоруссии зарегистрированы почти 41 тысяча больных с коронавирусом, скончались от новой инфекции 224 человека.
2020-05-29T16:35:09+03:00
2020-05-29T16:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 29 мая 2020
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